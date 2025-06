Coimbra: UC quer apoiar o desenvolvimento de Cabo Verde

A Universidade de Coimbra (UC) pretende ser um parceiro estratégico no desenvolvimento de Cabo-Verde nos próximos 50 anos.

O reitor da instituição de ensino superior frisou essa intenção no encerramento da 36.ª sessão das “Conversas da Casa da Lusofonia”, que teve como orador convidado o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves.

“A Universidade de Coimbra reitera o seu compromisso do diálogo técnico e cientifico com as instituições cabo-verdianas e o reforço da sua articulação”, disse Amílcar Falcão, esperando que este evento tenha criado ainda mais sinergias.

“Que esta visita marque uma nova etapa na ligação entre a universidade e Cabo-Verde”, afirmou.

Antes, o vice-reitor da Universidade de Coimbra, João Nuno Calvão da Silva, lembrou que a instituição de ensino superior tem “cerca de 200 estudantes cabo-verdianos”, e uma extensa tradição de formação de médicos, advogados e também engenheiros, dando o exemplo do próprio Presidente da República de Cabo Verde, que foi estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra em 1981.

