Coimbra: UC Exploratório vai ser visitado por todas as escolas do concelho

Todo os 20 mil alunos das escolas públicas e privadas, desde o pré-escolar ao ensino privado, vão poder visitar o UC Exploratório gratuitamente.

Esta novidade faz parte de um contrato-programa que a autarquia assinou ontem com o UC Exploratório. Desta forma, mais de 20 mil alunos do concelho vão poder visitar o espaço de ciência gratuitamente, desde que as escolas realizem um pré-agendamento.

Para a vereadora com o pelouro da Educação, Ana Cortez Vaz, é mais uma forma de reforçar a educação dos jovens no concelho.

“Tendo o UC Exploratório como parceiro, temos que dar uma roupagem nova à educação dos nossos jovens, aproveitando o conhecimento que existe neste espaço”, frisou.

132 mil euros de “investimento”

O contrato-programa assinado pelas duas instituições contempla uma verba anual de 132 mil euros para o UC Exploratório por parte da autarquia. Este valor é , para Ana Cortez Vaz, “não um custo, mas sim um investimento na educação”.

Além desta possibilidade de visita ao espaço gratuitamente por todas as escolas do concelho, o contrato-programa contempla ainda a manutenção do apoio à escola Ciência Viva para as crianças do pré-escolar e reforço das férias escolares para os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo.

O diretor do UC Exploratório, Paulo Trincão, salientou o ato de grande importância.

“Ao fim de praticamente 30 anos de existência temos contrato-programa com a câmara. Não é o contrato-programa que queríamos, mas mostra o carinho que a câmara tem por nós”. disse.

