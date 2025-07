Coimbra: Túnel do Choupal fecha já no sábado

A Metro Mondego vai fechar o Túnel do Choupal e abrir dois novos acessos a nível sobre a antiga linha férrea, informou hoje a empresa em comunicado. Situação tem início no próximo sábado, 12 de julho, e irá até ao final de 2025.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “no âmbito dos trabalhos para a construção do troço urbano do Metrobus Portagem – Coimbra-B, a cargo da Infraestruturas de Portugal, será implementado a partir do próximo sábado, dia 12 de julho, e até ao final de 2025, um desvio de trânsito necessário para a execução das obras de transformação do Túnel do Choupal numa passagem nivelada e também no emissário da Águas do Centro Litoral. Esta intervenção obriga ainda ao corte da Rua Pinto dos Santos”.

“A realização destes trabalhos não implica a eliminação da ligação entre o Choupal/Ponte Açude e a avenida Fernão de Magalhães. Pelo contrário, essa ligação será assegurada através de um desvio composto por dois troços, um a sul e outro a norte do túnel, que permitem o basculamento do trânsito entre a rua Pinto dos Santos e a avenida Marginal contígua ao Choupal”, indica o documento.

No final das obras, a nova travessia terá maior capacidade, em resultado da cessação do tráfego ferroviário no local que vai permitir a implementação de uma travessia de nível, regulada por semáforos, melhorando muito a mobilidade.

Esta nova travessia irá garantir duas vias de circulação, permitindo restabelecer o atravessamento nos dois sentidos em simultâneo e assim aumentar a fluidez do tráfego. Também o tráfego pedonal deverá beneficiar de circuitos mais abertos e confortáveis, já que serão assegurados por circuitos planos, de nível, eliminando-se passeios inclinados e ligações por escadas.

De salientar a importância da intervenção em curso, que vai permitir reordenar a circulação rodoviária na zona envolvente, aumentar as áreas verdes, melhorar as condições de circulação pedonal e, de particular relevância, criar uma interface funcional com as linhas de transporte público que servem a população da zona norte do concelho.