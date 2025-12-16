Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra estão hoje e quarta-feira sob laranja devido à agitação marítima forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes seis distritos estão sob aviso laranja até às 03:00 de quarta-feira, passando depois a amarelo, por causa da ondulação com ondas de noroeste com 05 a 06 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

Também por causa do estado do mar, o IPMA colocou os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga sob aviso amarelo até às 03:00 de quarta-feira.

De acordo com informação disponível na página da Autoridade Marítima Nacional (AMN), as barras marítimas de Viana do Castelo, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, Nazaré e Cascais estão fechadas a toda a navegação.

A barra marítima de Aveiro está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.

O IPMA colocou ainda os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Coimbra sob aviso amarelo por causa do vento forte, com rajadas até 80 quilómetros por hora (km/h) até às 21:00 de hoje.

Guarda e Castelo Branco estão igualmente sob aviso amarelo, mas por causa da queda de neve acima de 1.600 metros até às 15:00 de hoje.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para as costas norte e sul da ilha da Madeira face à previsão de vento forte, com rajadas até 80 km/h, em especial no extremo leste, até às 09:00 de hoje.

A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão ainda sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte até às 06:00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.