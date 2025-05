Coimbra: Serenata regressa a casa mas só alguns a vão sentir

A Serenata Monumental da Queima das Fitas regressa hoje, agora oficialmente, ao largo da Sé Velha.

Depois de um ano de interregno, com muita polémica e com uma “manifestação” marcada para a hora da serenata do ano transato, em protesto com o facto de as forças de segurança não terem dado os pareceres positivos para a realização do evento naquele espaço, em 2025 a Serenata Monumental está de volta ao mais emblemático largo da Alta de Coimbra.

O regresso é, porém, marcado por vários constrangimentos exigidos pelas forças de segurança. O espaço será reconvertido num “recinto” com entrada controlada, saídas de emergência e uma lotação máxima de quatro mil estudantes.

Esta retoma do evento, apesar de condicionada, é vista pela academia como “um teste” para se provar às forças de segurança que há possibilidade de haver mais tolerância no acesso.

“O regresso à Sé Velha é sempre bem-visto. Espero que corra bem para ficar provado que a academia não é uma claque de futebol e que não vamos para ali provocar distúrbios”, afirmou o Dux Veteranorum da Universidade de Coimbra, Matias Correia.

