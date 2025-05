Coimbra: Santo António dos Olivais mais de um mês em festa

A Romaria do Espírito Santo, organizada no Largo de Santo António dos Olivais, pela Junta de Freguesia, volta a protagonizar durante este mês e o próximo, momentos de animação para a população.

Serão realizadas várias iniciativas culturais (do folclore ao fado, da música moderna à dança e ao artesanato), gastronómicas, de entretenimento (carrosséis) e religiosas.

Este evento tradicional da freguesia realiza-se de 17 de maio a 22 de junho, mas antes da programação se iniciar destaque para a antecâmara que marca o arranque da época festiva em Santo António dos Olivais.

Já no sábado, o “Festival Unidos pela Cultura Musical – Olivais em Festa” é o aperitivo que marca o início da animação. A partir das 16H30, grupos de concertinas, cavaquinhos e de Pop Rock, sobem a palco no Largo de Santo António dos Olivais.

