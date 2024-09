Coimbra: Residência da CP muda de sítio e aumenta para 75 camas

A residência de estudantes do Ensino Superior que a Comboios de Portugal (CP) iria construir na cidade, vai mudar de sítio “para um edifício mais perto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e “vai aumentar passar de 25 para 75 camas”, anunciou ontem, no ponto antes da ordem do dia, a vereador eleita pela Coligação Juntos Somos Coimbra, Ana Bastos, depois de ser questionada pelo vereador socialista, José Dias.

A Infraestruturas de Portugal (IP), a CP, e o Município de Coimbra, reuniram, na passada semana, na sede da autarquia, onde “houve muito bom senso e cooperação” entre as entidades.

Ana Bastos diz que o novo edifício é propriedade da IP, e que irá ser cedido à CP para que esta construa a nova residência.

Conflito com projeto de Joan Busquets

Esta mudança de local deve ao facto de o projeto entrar em conflito com o estudo urbanístico da autarquia e com o projeto de Joan Busquets, com o dormitório a não estar previsto no desenho do arquitecto catalão, no âmbito do Plano de Pormenor da futura estação intermodal da cidade.

Em maio, a CP emitiu um despacho onde aprovava um investimento superior a 800 mil euros, no entanto, com o aumento do número de camas e a mudança do local, a vereadora Ana Bastos afirma que os prazos devem ser alargados para elaboração de novo projeto e que o investimento anunciado terá de aumentar.

