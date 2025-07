Coimbra recebe 600 investigadores para conferência de Estudos Clássicos e Humanísticos

Mais de 600 investigadores, provenientes de todos os continentes, marcam presença numa conferência internacional dedicada aos Estudos Clássicos e Humanísticos, em Coimbra, em quatro dias da próxima semana, revelou hoje a organização.

“Este ano, temos 600 intervenientes, de 38 países, de todos os continentes, sendo que o número mais elevado de participantes vem dos Estados Unidos da América, seguidos da Itália, depois também temos bastantes ingleses, alemães e espanhóis”, destacou Carmen Soares, responsável científica pela conferência a ‘Celtic Conference in Classics’.

A cidade de Coimbra recebe, a partir de terça-feira, a 16.ª edição da‘Celtic Conference in Classics’, “uma das maiores e mais prestigiadas conferências internacionais” dedicadas aos Estudos Clássicos e Humanísticos.

Organizado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o evento de quatro dias irá “reunir classicistas, historiadores da antiguidade e filósofos do mundo inteiro”.

“É a terceira vez que recebemos este evento, depois de 2019, em que contámos com cerca de 350 intervenientes; e 2023, com cerca de 450. Na Europa, este é o evento que mais conferencistas tem, uma vez que as pessoas vêm apresentar os resultados das suas investigações”.

Em declarações à agência Lusa, Carmen Soares explicou que este grande congresso está organizado por painéis, “como se fossem mini congressos temáticos”.

“Tivemos mais de 50 propostas de painéis, numa fase inicial, tendo sido validados 39, que irão acontecer durante os quatro dias do evento. Como é um número significativo de painéis, a maior parte irá decorrer na Faculdade de Letras, outros no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia e outros dois painéis na Biblioteca Geral e no Arquivo da Universidade de Coimbra”, referiu.

De acordo com a professora, ao longo de quatro dias haverá a oportunidade de criar ou fortalecer redes, sobre temas tanto da história, como da literatura, filosofia, mundo antigo, grego e romano, mas também até aos períodos contemporâneos.

“A perspetiva não é estudar os clássicos fechados numa bolha temporal. Os temas e as problemáticas, a maioria delas, ainda hoje têm impacto e reflexão”, esclareceu.

Entre as temáticas irão figurar a liberdade, democracia, mobilidade, conflitos, paz, polarização política, influência das emoções na política e mobilização dos cidadãos.

“Teremos três pessoas que vão assumir as chamadas sessões plenárias. São de áreas temáticas distintas e também de universidades diferentes”, acrescentou.

Da Universidade de Viena estará Marion Meyer, uma investigadora sénior da área da arqueologia; da Universidade de Marburg será Dennis Pausch para falar da importância da leitura; enquanto da Universidade Johns Hopkins marcará presença Nandini Pandey para abordar a questão do género.

“Vamos receber 600 intervenientes, fora acompanhantes, o que terá um impacto forte numa cidade onde não há assim tantos eventos científicos. É o maior evento do género na Europa, um cartão de visita para trazer mais e novas pessoas, que aproveitam e visitam Coimbra, mas depois o turismo também se expande para o resto do território”, apontou.