Coimbra: Quatro grupos culturais da cidade recebem 795 mil euros em três anos

Quatro subsídios municipais plurianuais – atribuídos a outras tantas instituições da cidade de Coimbra com trabalho reconhecido – representam um custo de 895 mil euros para os cofres da autarquia, a pagar ao longo dos próximos três anos.

Os beneficiários são, por ordem decrescente do valor de subsídios, a companhia de teatro Teatrão (270 mil euros), Jazz ao Centro Clube /JACC (225 mil euros), Círculo de Artes Plásticas da Academia de Coimbra/CAPC (210 mil euros) e Caminhos do Cinema Português – Associação de Artes Cinematográficas de Coimbra (90 mil euros).

No caso do Teatrão, o financiamento contempla três vertentes: gestão de equipamentos culturais municipais, neste caso a Oficina Municipal do Teatro (OMT); criação de seis peças de teatro nos três anos e comemoração dos 30 anos da companhia e serviço educativo, para “expandir a sua atividade para outros públicos, de diferentes faixas etárias e, também, realização de programas que afirmam a educação artística como parte fundamental do sistema de ensino”, refere a informação municipal. Acrescenta que os referidos subsídios vão a aprovação na reunião camarária de hoje.

