Coimbra: Procissões da Rainha Santa na quinta-feira e domingo condicionam trânsito na cidade

A Câmara Municipal de Coimbra informa que, devido à realização das procissões em honra da Rainha Santa Isabel, que vão decorrer nos dias 11 (Procissão de Penitência) e 14 de julho (Procissão Solene), vão existir cortes e condicionamentos de trânsito e de estacionamento.

Em comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia refere que “na quinta-feira, dia 11, para a Procissão de Penitência, é necessário cortar o trânsito, entre as 16H30 de dia 11 e a 01H00 do dia 12, na Calçada Santa Isabel, Rua Carlos Alberto Pinto de Abreu, Rossio de Santa Clara, Avenida da Guarda Inglesa (entre o Rossio de Santa Clara e a Rua Luís António Verney), Rua Feitoria dos Linhos, Rua António Augusto Gonçalves (exceto moradores), Avenida João das Regras, Avenida Inês de Castro, Avenida de Conimbriga (entre a Rua António Luís Verney e a Avenida João das Regras), Ponte de Santa Clara, Largo da Portagem, Avenida Emídio Navarro, Rua Olivença, Rua da Sota, Rua Ferreira Borges, Rua Visconde da Luz e Rua Couraça da Estrela (no troço entre o entroncamento da Rua da Alegria e o Largo da Portagem ) e, ainda, na Rua da Sofia e Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes (entre a Rua João de Ruão e a Manutenção Militar).

O estacionamento vai estar limitado, entre as 00H00 do dia 10 e a 01H00 do dia 12, sendo proibido estacionar na Calçada de Santa Isabel (em toda a sua extensão), Avenida João das Regras e Avenida Emídio Navarro, mais concretamente entre a Rua Olivença e a Estação Nova Coimbra A.

Condicionamentos de trânsito no domingo

Já para a Procissão Solene de dia 14, os cortes de trânsito vão aplicar-se, entre as 14H30 e as 21H00 do dia 14 de julho, na Praça 8 de Maio, Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges, Rua Couraça da Estrela (no troço entre o entroncamento com a Rua da Alegria e o Largo da Portagem), Avenida Emídio Navarro (entre a Estação Nova Coimbra A e a rotunda com a Rua Olivença, exceto transportes públicos até ao cruzamento da Avenida Emídio Navarro com a Rua da Sota), Rua Olivença, Largo da Portagem, Ponte de Santa Clara, Avenida João das Regras, Avenida Inês de Castro, Rua António Augusto Gonçalves (exceto moradores), Rua Feitoria dos Linhos, Avenida da Guarda Inglesa (entre o Rossio de Santa Clara e a Rua Luís António Verney), Avenida de Conimbriga (entre a Rua Luís António Verney e a Avenida João das Regras), Rossio de Santa Clara, Rua Carlos Alberto Pinto de Abreu, Rua Mendes dos Remédios, Calçada Santa Isabel e, ainda, Rua da Sofia e Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes (trajeto da Rua João de Ruão até à Manutenção Militar).

O estacionamento vai ser proibido, entre as 00h00 do dia 13 e as 21h00 do dia 14 de julho, na Calçada Santa Isabel (em toda a sua extensão), Rua Mendes dos Remédios, Avenida João das Regras, Avenida Emídio Navarro a Estação Nova Coimbra A).