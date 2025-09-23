A integração da Escola Superior de Enfermagem na Universidade de Coimbra implica, por arrastamento, a concretização de um processo semelhante entre ambas as associações de estudantes e as respetivas praxes académicas.

Neste caso, o “Magnum Consilium Veteranorum” da Universidade de Coimbra anunciou, ontem, que foi alcançada uma “Concordata” entre a Universidade de Coimbra e os representantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, “com vista à integração dos seus colegas na Praxe Coimbrã”, refere o órgão liderado por Matias Correia, Dux Veteranorum.

Por outro lado, João Mendes, presidente da Comissão da Praxe da Escola Superior de Enfermagem, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “a questão do traje académico é a diferença mais visível, porque o colete faz parte do traje de estudantes de ambos os sexos em Enfermagem, mas na Universidade Coimbra está reservado unicamente aos homens”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS