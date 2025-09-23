diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Praxe obriga a retirar colete do traje feminino de Enfermagem

23 de setembro às 08 h36
0 comentário(s)
Arquivo/Foto de Ana Catarina Ferreira

A integração da Escola Superior de Enfermagem na Universidade de Coimbra implica, por arrastamento, a concretização de um processo semelhante entre ambas as associações de estudantes e as respetivas praxes académicas.

Neste caso, o “Magnum Consilium Veteranorum” da Universidade de Coimbra anunciou, ontem, que foi alcançada uma “Concordata” entre a Universidade de Coimbra e os representantes da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, “com vista à integração dos seus colegas na Praxe Coimbrã”, refere o órgão liderado por Matias Correia, Dux Veteranorum.

Por outro lado, João Mendes, presidente da Comissão da Praxe da Escola Superior de Enfermagem, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que “a questão do traje académico é a diferença mais visível, porque o colete faz parte do traje de estudantes de ambos os sexos em Enfermagem, mas na Universidade Coimbra está reservado unicamente aos homens”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de setembro

TAP garante colaborar com autoridades após buscas sobre indemnização a ex-administradora
23 de setembro

Vacinação contra gripe e covid-19 começa hoje com meta de vacinar quatro milhões até ao Natal
23 de setembro

Futuro hospital no Coimbra iParque será empreendimento “disruptor”
23 de setembro

Atletismo: Meia Maratona do Ameal com recordes e campeões distritais

Coimbra

Coimbra
23 de setembro às 08h41

Futuro hospital no Coimbra iParque será empreendimento “disruptor”

0 comentário(s)
Coimbra
23 de setembro às 08h36

Coimbra: Praxe obriga a retirar colete do traje feminino de Enfermagem

0 comentário(s)
Coimbra
22 de setembro às 20h35

Concurso de acesso ao ensino superior com 6.710 vagas na 3.ª fase

0 comentário(s)