O Centro de Saúde de São Martinho do Bispo está encerrado devido a uma praga de ratos.

Durante o dia de hoje, a unidade continuará fechada.

As consultas marcadas para hoje serão reagendadas. Para as situações de doença aguda, os utentes estão a ser aconselhados a ir ao Serviço de Urgência do Hospital Geral (Covões).

(Em atualização)