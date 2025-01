Coimbra: Portugueses Taxi e britânicos 999 atuam no Luna Fest

Os portugueses Taxi e os britânicos 999 vão atuar na terceira edição do Luna Fest, festival dedicado ao rock e seus derivados que vai decorrer de 31 de julho a 02 de agosto, em Coimbra.

Os Taxi, banda portuense formada em 1981 e conhecida por êxitos como “Cairo” e “Chiclete”, irão atuar numa altura em que o grupo comemora os 45 anos de carreira.

Na Praça de Canção, irão também estar “os históricos 999”, banda formada em Londres que conta com mais de duas dezenas de trabalhos editados em quase meio século de existência. No anúncio de hoje, fica também confirmada a presença no Luna Fest das The Darts, banda de garage rock do Arizona, nos Estados Unidos, formada só por mulheres, e dos madrilenos Biznaga, grupo com “um lugar consolidado no punk espanhol” com 11 anos de existência e cinco álbuns editados. A organização afirmou ainda que estará presente Landrose, projeto de autor do belga David Temprano que mistura punk e eletrónica.

Os cinco nomes hoje anunciados juntam-se aos Mão Morta, Marta Ren, Maquina, Agressive Girls e The Pages.