Um mercadinho de Natal, uma fábrica do riso e um workshop de culinária em permanência, são três dos atrativos que O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai apresentar no Natal.

A direção do parque temático promete transformar o espaço numa aldeia de Natal no final de novembro.

“Este ano vamos ter, pela primeira vez, uma atividade importante, que é o conceito de aldeia de Natal”, explicou o diretor, Nuno Gonçalves. A transformação vai ter lugar no sítio das casinhas tradicionais, onde há réplicas de todas as regiões de Portugal.

“A ideia é que tenhamos um conceito quente, natalício e onde se viva o espírito de Natal”, destacou Nuno Gonçalves, acescentando que vai decorrer de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2026. De acordo com Nuno Gonçalves, a fábrica do riso, por exemplo, terá “uma preocupação pedagógica”, esperando que os visitantes tenham mais do que uma visita.

