diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Portugal dos Pequenitos vai transformar-se em “aldeia de natal” para receber 15 mil visitantes

21 de outubro às 09 h14
0 comentário(s)
Crianças finalizaram, ontem, um puzzle de 103 mil peças que ilustra o Portugal dos Pequenitos

Um mercadinho de Natal, uma fábrica do riso e um workshop de culinária em permanência, são três dos atrativos que O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai apresentar no Natal.

A direção do parque temático promete transformar o espaço numa aldeia de Natal no final de novembro.

“Este ano vamos ter, pela primeira vez, uma atividade importante, que é o conceito de aldeia de Natal”, explicou o diretor, Nuno Gonçalves. A transformação vai ter lugar no sítio das casinhas tradicionais, onde há réplicas de todas as regiões de Portugal.

“A ideia é que tenhamos um conceito quente, natalício e onde se viva o espírito de Natal”, destacou Nuno Gonçalves, acescentando que vai decorrer de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2026. De acordo com Nuno Gonçalves, a fábrica do riso, por exemplo, terá “uma preocupação pedagógica”, esperando que os visitantes tenham mais do que uma visita.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (21/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de outubro

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados
21 de outubro

Opinião: Sharing Economy
21 de outubro

Mais de 23.700 infrações rodoviárias detetadas na campanha "Viajar sem Pressa"
21 de outubro

Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra

Coimbra

Coimbra
21 de outubro às 11h10

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 09h18

Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 09h14

Coimbra: Portugal dos Pequenitos vai transformar-se em “aldeia de natal” para receber 15 mil visitantes

0 comentário(s)