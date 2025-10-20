diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Portugal dos Pequenitos transforma-se em aldeia de Natal no final de novembro

20 de outubro às 13 h10
O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai transformar-se numa aldeia de Natal no final de novembro, tendo como atrativos um mercadinho, uma fábrica do riso e um ‘workshop’ de culinária em permanência, revelou hoje o diretor do parque temático.

“Este ano vamos ter pela primeira vez uma atividade importante, que é o conceito de aldeia de Natal, precisamente no sítio das casinhas tradicionais, onde temos as réplicas de todas as regiões de Portugal. A ideia é que tenhamos um conceito quente, natalício e onde se viva o espírito de Natal”, destacou Nuno Gonçalves.

Autoria de:

Agência Lusa

