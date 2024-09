Coimbra: Placas informam fecho de ponte que abriu há seis dias

Não há como negar: as obras na via pública causam sempre transtornos a moradores, comerciantes, peões e condutores. Em Coimbra, apesar de terem sido adotadas medidas para minimizar esse impacto, alguns moradores criticam a sinalização deficiente, o que coloca em causa a segurança de quem circula pelas áreas intervencionadas.

O perímetro mais afetado continua a ser a zona da Portagem, onde prosseguem os trabalhos de construção do troço urbano do metrobus Alto de São João – Portagem, a cargo da Infraestruturas de Portugal, e onde está a ser construída uma rotunda.

Este foi, aliás, um dos motivos a originar o encerramento da ponte de Santa Clara em agosto. A estrutura reabriu ao trânsito no passado dia 30, mas ontem – seis dias após a abertura – duas placas colocadas na rua do Brasil, continuavam a indicar que a ponte estaria fechada.

Outra queixa é a falta de sinalização – ou sinalização deficiente –, naquele troço, nomeadamente nas zonas de passagem de peões, com passadeiras provisórias “já desbotadas” e pouco visíveis. “A situação piora à noite, com ausência de iluminação, sobretudo para quem espera pelo autocarro numa paragem provisória, “instalada” junto à estrada da avenida Emídio Navarro”, refere André Silva, morador.

Alguns munícipes lamentam também a falta de informação sobre a forma como ficará o espaço público após as obras. Uma moradora chega mesmo a lamentar que a autarquia não tenha informado que a rotunda da Portagem não estaria concluída aquando da abertura da Ponte de Santa Clara.

