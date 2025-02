Coimbra: Olivais festeja 90 anos e homenageia “Carlitos”

O Olivais FC assinalou o seu 90.º aniversário com uma sessão festiva, sábado, 8 de fevereiro, que reuniu sócios, amigos e representantes das entidades locais.

O momento alto da celebração foi o descerrar de uma placa de homenagem a Carlos Silva, “Carlitos”, falecido no dia 31 de dezembro do ano passado, pela sua “inigualável dedicação” ao clube.

“Poucas coisas nos podem aproximar e unir mais em torno da nossa camisola e do nosso clube do que a memória daqueles que recentemente partiram e que tanto significaram para esta família”, afirmou António Fonseca Gomes, presidente do clube.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS