Coimbra: Novo parque infantil dá nova vida às brincadeiras na Mainça

Numa das zonas mais rurais da freguesia de Santo António dos Olivais, mas também onde a construção de habitação mais tem crescido, a junta de freguesia inaugurou no último fim de semana um parque infantil/parque de lazer.

A população residente na Mainça passa assim a contar com um espaço a céu aberto, onde as crianças e a restante família podem conviver.

O presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, identifica um fenómeno, nos últimos anos, de uma crescente fixação de famílias da classe média/alta nesta área da periferia da cidade, muitas delas com filhos pequenos, para os quais um parque infantil – vedado e com equipamentos modernos – é uma oportunidade para brincarem em segurança. Está situado na rua António Lopes do Espírito Santo, ao lado do largo central da povoação, onde, no sábado, teve lugar a inauguração, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

