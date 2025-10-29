diario as beiras
CoimbraRegião Centro

Coimbra: Mural do Sindicato dos Médicos do Centro reforça apelo para SNS equitativo e acessível

29 de outubro às 10 h13
0 comentário(s)
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

“Serviço Nacional de Saúde (SNS), futuro seguro, apostar nas carreiras médicas”. Foi com este lema, e com a garantia de prosseguir este desígnio, que a lista que venceu o sufrágio para os corpos gerentes, triénio 2025-2028, do Sindicato dos Médicos da Zona Centro (SMZC), tomou ontem posse.

A atual presidente da direção, Vitória Martins (o novo presidente será escolhido após a primeira sessão dos corpos gerentes), garantiu que a prioridade de ação do SMZC passa por “continuar a defender as carreiras médicas e um SNS, de qualidade, com um investimento adequado e acessível para todos”.

O ato eleitoral, que decorreu a 10 de outubro, teve 268 votantes. O SMZC, com cerca de 2.000 associados nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, teve, pela primeira vez, voto eletrónico. “Foi dos atos eleitorais mais participados na história do sindicato”, sublinhou Vitória Martins.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

