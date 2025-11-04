Os problemas estruturais da Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra (ESEC) podem ter como solução a descentralização de alguns cursos para municípios vizinhos de Coimbra. A revelação foi ontem feita pelo atual presidente da escola, Rui Antunes, durante o seu discurso no Dia da ESEC.

“É tempo de procurar soluções alternativas e realistas, nomeadamente através de parcerias com entidades da comunidade em Coimbra e em cidades vizinhas como a Mealhada, Cantanhede, Condeixa ou Anadia. Estas parcerias podem permitir descentralizar cursos, diversificar a oferta formativa e recrutar novos públicos”, começou por frisar o docente.

Rui Antunes assegurou que este é o momento ideal para negociar com os municípios.

“Agora que terminaram as eleições autárquicas, estamos em condições de começar a construir uma solução integrada, pensada para o futuro e com apoio institucional que garanta sustentabilidade financeira”, afirmou.

