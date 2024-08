Coimbra: Município e AAC–OAF assinaram ontem contrato que fez correr muita tinta

A Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de futebol (AAC-OAF) vai continuar a beneficiar gratuitamente do Estádio Cidade de Coimbra (ECC) e a gerir os espaços comerciais existentes. É o que consta do acordo para a utilização do ECC, ontem assinado.

Os presidentes da câmara, José Manuel Silva, e da AAC/OAF), Miguel Ribeiro, assumiram o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo para a utilização do ECC, depois da proposta ter sido aprovada, por unanimidade, na véspera, em Assembleia Municipal.

A AAC-OAF deve utilizar as receitas das rendas dos espaços comerciais na conservação e manutenção, com o remanescente para o desenvolvimento do futebol de formação e do futebol feminino.

O acordo prevê, ainda, a possibilidade de utilização gratuita do ECC por parte Clube União 1919 ou de outros clubes do concelho, sem encargos para a AAC-OAF, mas com prioridade para esta última.

A AAC/OAF fica obrigada a apresentar um relatório anual “onde deverá informar, com detalhe”, as receitas da gestão dos espaços comerciais cedidos, do nome do Estádio e da cedência da cobertura do Estádio,

“Depois de várias reuniões, trocas de emails e conversações entre a Câmara de Coimbra e a AAC/OAF, as duas entidades chegaram a entendimento construtivo e legal”, conclui uma nota de imprensa da autarquia.