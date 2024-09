Coimbra: Ministra da Saúde defende mudança estrutural no SNS

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, assumiu ontem a necessidade de uma “mudança estrutural” do Serviço Nacional da Saúde (SNS) a começar já e a prolongar-se a outra legislatura, considerando que para isso é necessário diálogo.

“Temos de fazer uma nova mudança estrutural, criando um SNS em mudança, mantendo o substrato, os seus valores do humanismo, do personalismo e do profissionalismo”, disse.

45 anos do SNS celebrados em Coimbra

No discurso da cerimónia da Rega da Oliveira, que assinalou os 45 anos do SNS, em Coimbra, a governante defendeu um SNS “mais eficiente, mas acima de tudo sempre mais solidário”.

“E por isso acredito firmemente que, para mantermos e reforçarmos o SNS que todos defendemos, temos de conversar sobre a sua renovação. Uma mudança que tem de começar já, mas que, sendo honestos, é uma mudança para mais do que uma legislatura”, sublinhou.

Ana Paula Martins adiantou que se trata de uma mudança estrutural que “não é compatível com a discussão permanente da espuma dos dias e do que é pontual” e essa mudança tem que “relevar o que une” as pessoas e partidos e não o que divide.