Coimbra: Magia do Natal concentrada no Choupalinho

chuva pode ter ameaçado a inauguração na passada sexta-feira, mas o Magic Land “renasceu”, no dia seguinte, abençoado pela “multidão”.

“Foi um sucesso. Encheu-me o coração ver tantas pessoas a passarem por aqui, desde que o parque abriu, às 11H00, até às 24H00”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, Dina Maia, a representante da empresa Vertente Versátil, responsável pela produção do Coimbra Magic Land.

Ontem, ao final da manhã, já muitas famílias passeavam pelo parque: crianças deslumbradas com os carrosséis e com as bancas recheadas de doces e briquedos, pais resignados ao êxtase dos mais novos, avós orgulhosos e pacientes.

A decorrer, este ano, no antigo Choupalinho, o Magic Land tem “o triplo da área que teve no ano passado”. Não faltam, por isso, atrações e espetáculos para todas as idades: além das três praças de alimentação cobertas e 100 bancas no mercado, há uma casa do Pai Natal melhorada, espetáculos de fogo e paradas de Natal, uma pista de gelo, um snow slide, um comboio de Natal e muito mais.

O Magic Land, de entrada gratuita, conta este ano com 21 equipamentos de diversão (a cobrar entre 3 e 4,5 euros) e diversas atividades gratuitas para as crianças: pinturas faciais, modelagem de balões, casinha das princesas da Disney, entre outras.

Ainda de acordo com Dina Maia, a iluminação semelhante à ao Mercado de Natal de Vigo “é uma das grandes apostas da festa” que decorre até 2 de janeiro.

