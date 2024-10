Coimbra: Limpeza das ruas do concelho é distribuída por seis entidades

A limpeza e varredura das ruas do concelho de Coimbra são distribuídas por seis entidades.

A não utilização do glifosato nas ruas tem gerado um debate político e a limpeza das ruas, ou falta dela, tem sido muitas vezes uma arma de arremesso político, porém a responsabilidade da limpeza é dividida com outras entidades.

Observando o mapa disponibilizado pela Câmara Municipal de Coimbra, é percetível que as juntas de freguesia e as uniões de freguesia têm a responsabilidade de limpeza da maioria das ruas do concelho. As juntas têm esta obrigatoriedade depois de terem assinado com a câmara contratos interadministrativos para a limpeza das vias.

A Câmara Municipal de Coimbra tem também a responsabilidade, através do Departamento de Sustentabilidade Ambiental. O executivo municipal tem ainda a parceria com a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra.

Também a SUMA, a Infraestruturas de Portugal e a Agência Portuguesa do Ambiente têm responsabilidades na limpeza e varredura das vias.

Pode ver quem limpa a rua onde vive

A Câmara Municipal de Coimbra disponibiliza online um mapa onde é possível ver qual a entidade responsável por cada uma das ruas do concelho.

Se viver, por exemplo, na Baixa, a responsabilidade da limpeza das ruas é da SUMA. Já se a habitação onde vive for na Solum, a limpeza da sua rua será muito provavelmente assegurada pela Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra.

Por outro lado, no Bairro Norton de Matos, a limpeza é garantida pelos serviços da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais. Em freguesias mais periféricas, como por exemplo Torres do Mondego, a responsabilidade de limpeza é totalmente feita pelos serviços da união de freguesia.

Há ainda algumas curiosidades sobre a gestão da limpeza nas ruas do concelho. Na zona histórica de Coimbra, a responsabilidade de limpeza é, em quase todas as ruas, da União das Freguesias de Coimbra, porém o Largo da Sé Velha é da responsabilidade da câmara.

Já a Infraestruturas de Portugal tem a responsabilidade de limpar as estradas nacionais como os itinerários complementares ou as autoestradas.

