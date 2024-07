Coimbra: Largo do Mosteiro de Celas fica sem carros

O largo do Mosteiro de Celas vai ganhar uma nova vida.

Foi na semana passada publicado em portal base o contrato que permite que as obras naquele espaço comecem. Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro, revelou que o motivo das obras é dar “uma nova dinâmica” ao local.

“Já há muito que queríamos mudar o largo do Mosteiro de Celas. Vamos retirar o estacionamento e o acesso dos carros ao largo do Mosteiro de Celas”, revelou.

A empreitada requalificará o largo e tem um valor estipulado de 67 mil euros mais IVA. O prazo para a execução dos trabalhos é de 120 dias e Francisco Rodeiro espera que este seja cumprido.

“Pelo que a empresa me disse, querem começar a obra já na próxima semana. Estou confiante e acredito que a empreitada esteja concluída em outubro”, afirmou.

A intervenção no espaço tem também como finalidade a introdução de melhoramentos ao nível da iluminação, a reabilitação das escadas, a criação de uma esplanada na rua do Manso Preto e a colocação de um corrimão e de um mobiliário urbano.

“Dinamizar o Mosteiro de Celas”

Para o presidente da junta de freguesia de Santo António dos Olivais, esta obra será fulcral para dar novas dinâmicas aquele mosteiro.

“O mosteiro está aberto, mas queremos dar-lhe mais visibilidade e criar novas dinâmicas. Com o largo totalmente aberto, sem carros, podemos dinamizar de outra maneira o Mosteiro de Celas”, frisou.

Francisco Rodeiro pretende mesmo levar para aquele largo outras atividades que atraiam população.

