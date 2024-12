Coimbra: Lançado concurso para residência Luís de Camões

Foi ontem lançado, no site do Diário da República, o concurso público internacional para a construção da residência Luís de Camões, que será construída,na rua Luís de Camões, nas antigas instalações do ISCAC – atualmente devolutas e que registaram um foco de incêndio em novembro passado.

O concurso público tem um valor base de nove milhões e 800 mil euros, a que acresce IVA, e tem um prazo de execução de 11 meses.

Na apresentação do projeto arquitetónico, desenhado pelo gabinete arquitetura depA arquitechS em agosto de 2023, a Universidade de Coimbra (UC) revelou que a residência estaria pronta “previsivelmente no final de 2025”. Porém, segundo os prazos apresentados, a obra só estará terminada no início de 2026.

