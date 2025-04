Coimbra: Jovens do Loreto vão recriar hoje nas ruas do bairro a Via Sacra

Jovens católicos do Centro Pastoral Irmã Lúcia (CPIL) – com sede no Loreto, no norte da cidade de Coimbra – promovem hoje, às 21H30, a reconstituição da Via Sacra.

Assinalando o tempo da Páscoa, o Grupo “Jovens do Mundo” (JM Shalon ) integrado na Unidade Pastoral Portas de Coimbra, vem hoje para as ruas do bairro do Loreto, recriando o caminho que Jesus Cristo percorreu até ao calvário, onde foi crucificado.

De acordo com a organização, “este momento é pensado e encenado pelos jovens e é um convite à reflexão, à comunhão e ao envolvimento da comunidade local num tempo de preparação para a Páscoa”.

A Unidade Pastoral Portas de Coimbra é, atualmente, constituída por quatro comunidades: a reitoria da Pedrulha e Coselhas, a Quase-Paróquia do Coração Imaculado de Maria e a Paróquia de Trouxemil.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 16/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS