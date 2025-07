Coimbra: Jovens arquitetos têm um novo espaço para aprender

Foi ontem apresentado, na sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos (OASRC), na Casa das Caldeiras, o Espaço do Jovem Arquiteto (EJA), uma ideia integrada no projeto nacional “Gabinete do Jovem Arquiteto”, transversal a todas as secções, que tem como objetivo “apoiar os jovens arquitetos desde a fase de estudante, estendendo-se pelo período de estágio e nos anos subsequentes”.

O EJA resulta de uma parceria com a Matobra – Materiais de Construção e Decoração, o Município de Coimbra, o Departamento de Arquitetura e o Núcleo de Estudantes de Arquitetura da Associação Académica de Coimbra, que representa cerca de 600 estudantes.

Este é um espaço de trabalho de utilização livre e gratuita com dois computadores profissionais equipados com software dirigido a esta classe profissional, ferramentas tecnológicas dispendiosas e ainda catálogos das principais marcas de materiais de construção do mercado.

