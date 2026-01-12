A devolução de um quadro histórico por dois irmãos gémeos, de 94 anos, filhos de José Branquinho de Carvalho, antigo colaborador da instituição, foi o momento alto da cerimónia do 97.º aniversário d’A Previdência Portuguesa (APP), que decorreu ontem na Casa da Mutualidade. A peça foi entregue pelos dois irmãos, cumprindo um desejo expresso pela mãe, que queria ver a peça regressar “ao sítio de onde veio”.

Nascido em 1899, José Branquinho de Carvalho teve um papel particularmente ativo na vida da Previdência Portuguesa, à qual se dedicou durante vários anos, tendo dirigido e organizado o boletim da instituição e participado na dinâmica associativa, contribuindo para a divulgação e afirmação do projeto mutualista.

O presidente do conselho de administração da APP sublinhou a importância simbólica do gesto, afirmando que o regresso do quadro completa “um ciclo histórico” e reforça a ligação profunda entre a instituição e aqueles que a construíram ao longo de quase um século.

