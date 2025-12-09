Burocracia em excesso ou falta de recursos humanos e materiais são condições que limitam e condicionam a ação dos assistentes sociais hospitalares, revelou um estudo de investigadoras do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT).

O diagnóstico, realizado sobre a forma de um estudo qualitativo aprofundado, é o primeiro divulgado pelo Observatório Internacional das Condições de Trabalho dos Assistentes Sociais, criado em 2024 no ISMT, em Coimbra.

Realizado em três Unidades Locais de Saúde (ULS) da região Centro e baseado em entrevistas a 21 profissionais, o estudo é o “trabalho mais abrangente até à data sobre as condições concretas de trabalho dos assistentes sociais em contexto hospitalar”, assinalando quatro dimensões críticas que limitam a intervenção e dificultam a resposta à complexidade crescente das situações acompanhadas, revelou uma nota do ISMT enviada hoje à agência Lusa.

