Coimbra Invest Summit: Cimeira de inovação e negócios atrai 1500 participantes em dois dias

Contagem decrescente para a edição 2025 do Coimbra Invest Summit, a 2 e 3 de junho.

Numa data muito diferente da edição anterior – que se realizou na segunda semana de outubro – este evento tem agora lugar em dias encostados à programação das festas da cidade, que vão decorrer de 4 a 13 de julho.

A cimeira de inovação, negócios e empreendedorismo é composta por dois dias diferentes, o primeiro dos quais é preenchido com uma reunião do Conselho Estratégico Municipal, o 1.º Encontro de Embaixadores de Coimbra e a Gala de Reconhecimento de Mérito Empresarial.

No 2.º dia, são seis os temas de debate que vão concentrar as atenções dos participantes do dia 3 de julho, em sessões gratuitas abertas ao público.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 30/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS