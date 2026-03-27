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Coimbra

Coimbra instala 38 novas câmaras de videovigilância

27 de março de 2026 às 08 h00
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Ampliação do sistema custa 350 mil euros | Fotografia: Arquivo

A Câmara Municipal de Coimbra vai reforçar o sistema de videovigilância na cidade apurou o DIÁRIO AS BEIRAS.

O protocolo, assinado esta manhã, prevê o reforço de equipamentos de segurança nas zonas da Baixa e do Parque Verde, somando 38 novas câmaras às 17 já existentes – no total, o sistema passa a ser composto por 55 equipamentos.

Segundo apurámos, a autarquia liderada por Ana Abrunhosa vai investir 350 mil euros nesta operação, que agora prevê captação de imagens nas duas margens do Parque Verde.

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres e Igor Moita

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