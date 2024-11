Coimbra: Incêndio na estacionamento do Pingo Doce, nos Combatentes, obriga a evacuação do edifício

Um incêndio que deflagrou, hoje, no estacionamento do Pingo Doce, localizado na Travessa dos Combatentes da Grande Guerra, em Coimbra, obrigou à evacuação do edifício.

Segundo José Ventura, sub-chefe dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, “o fogo teve início numa garagem, que continha equipamento frio”. “As chamas não se alastraram ao resto do estacionamento, mas ainda assim foi necessário proceder à evacuação do edifício”, acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado pelas 12H26 e para o local foram mobilizados 24 elementos apoiados por setes viaturas, entre os Bombeiros Sapadores de Coimbra, os Bombeiros Voluntários de Coimbra e a PSP. No local esteve ainda uma ambulância do INEM, que prestou auxílio a uma senhora que se sentiu mal.