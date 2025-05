Coimbra: Fundo Solidário NEXT celebra 15 anos

Ao longo dos anos, o Fundo Solidário NEXT, um projeto social do Instituto Universitário Justiça e Paz (IUJP), tem apoiado os estudantes do ensino superior que enfrentam dificuldades académicas e socioeconómicas, procurando também alertar e mobilizar a comunidade académica como a sociedade em geral para a importância da solidariedade e para esta problemática.

Os números são reveladores: de acordo com o padre Nuno Santos, diretor do Instituto Justiça e Paz, ao longo destes 15 anos já foram apoiados mais de 1000 alunos.

Alguns dos apoios passam pelo auxílio no pagamento de propinas, de alojamento ou de cuidados de saúde, mas também pela oferta de refeições e de alimentos, pela promoção de explicações e pelo acompanhamento próximo dos estudantes.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 07/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS