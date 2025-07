Coimbra: Fiéis cumprem promessas na procissão da Rainha Santa

Procissões da Rainha Santa em ano ímpar, como acontece este ano (2025), é uma situação excecional, mas duas datas históricas associadas à padroeira de Coimbra assim o ditaram: o 400.º aniversário da canonização da Rainha Santa e os 700 anos da sua peregrinação a Santiago de Compostela.

Hoje tem lugar, ao fim da tarde (a seguir à missa das 18H00), a Procissão da Penitência – entre o Convento de Santa Clara-a-Nova e o Mosteiro de Santa Cruz – enquanto, na tarde do próximo domingo, se realiza a Procissão Solene de Regresso.

Durante a última noite decorreram os preparativos do andor, com a colocação de rosas, cujo número pode atingir até três mil, embora este ano os donativos de flores estejam abaixo da média, o que pode ser resultado de uma menor mobilização de fiéis, atendendo à excecionalidade da data.

