Coimbra: Festival de vinho reúne 20 produtores no Jardim da Sereia

O Glu Glu – Festival de Vinho estreia-se de 27 a 29 de junho, no Jardim da Sereia, onde irá reunir cerca de 20 produtores de vinho de diferentes regiões do país, num programa que conta também com gastronomia, concertos e DJ sets, afirmou hoje a organização.

O evento, coorganizado com a Câmara de Coimbra e União de Freguesias de Coimbra, contará com um foco em projetos vitivinícolas de pequena escala e com agricultura consciente, incluindo também produtores de sidra e cerveja artesanal, afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Com uma área dedicada à comida, o festival terá também passeios vínicos informais e ‘mastreclasses’, referiu.