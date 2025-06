Coimbra: Feira do livro recebe escritores famosos durante 10 dias

Inês Pedrosa, Djaimilia Pereira de Almeida Tatiana Salem Levy, Mário Lúcio, José Luís Peixoto e Lídia Jorge são apenas alguns dos nomes de escritores que vão estar presentes na 46.ª Feira do Livro de Coimbra, entre 20 e 29 de junho.

Com 44 editores presentes – a maior parte de dimensão nacional – o certame destaca-se por uma programação de mais de uma centena de atividades, distribuídas por quatro locais: largos do Poço e do Romal e dois auditórios na praça, Carlos Paredes e Luís de Camões, que partilham o espaço da Praça do Comércio, lado a lado com os principais stands de venda de livros.

No Largo do Paço, onde se situa o Salão Brazil, será instalado o palco da Arte e Criação, que promove o diálogo de várias associações culturais da cidade.

No largo do Romal, será a FNAC a dinamizar atividades durante os 10 dias, que contemplam, além da venda de livros, espaços lounge com pufes para leitura, projeção de filmes, jogos de tabuleiro, street food e”Hora do Conto” para as crianças.

