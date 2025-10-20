diario as beiras
Coimbra: “Fé” converteu-se em doação ao hospital pediátrico

20 de outubro às 08 h59
DB/Foto de Pedro Filipe Ramos

“Em apenas sete meses, 80 mil exemplares distribuídos. Dez edições. O que nasceu do desespero, do medo, de uma angústia transformadora, encontrou milhares de outras respirações. É uma estranha comunhão de fragilidades humanas. Acho que este livro é uma forma de fé”.

A esperança de que fala o escritor Pedro Chagas foi “convertida” em equipamentos doados ao Hospital Pediátrico de Coimbra, onde o filho Benjamim foi submetido, em 2024, a um transplante de fígado. A verba (mais de 10 mil euros) resulta dos direitos de autor do livro “O Rei Tigão”, cuja receita reverteu na totalidade para esta causa solidária.

Os materiais, entregues à Unidade de Hepatologia e Transplantação Hepática Pediátrica, destinam-se, sobretudo, a melhorar o conforto das famílias que acompanham as crianças.

“São materiais que permitem fazer com que esta experiência de acompanhar alguém doente – ainda mais uma criança, – seja menos desconfortável, menos terrível. Estamos a falar de coisas tão simples como máquinas de lavar roupa, de secar roupa, de micro-ondas, de televisões, sofás… Coisas para o conforto de quem está a acompanhar os filhos e que pode fazer a diferença”, disse.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

1 Comentário

  1. Catarina diz:
    20 de Outubro, 2025 às 17:34

    Muitos parabéns pelo gesto solidário para com o Hospital Pediátrico de Coimbra.

    Responder

