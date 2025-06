Coimbra: Famílias felizes em brincadeiras no Parque Verde do Mondego

Uma tenda de bonecas com roupa de bebé para as crianças “brincarem a lavar a roupa” é um dos espaços de maior sucesso do Parque Verde do Mondego, transformado em “Coimbra a Brincar” durante os dias de ontem e hoje.

Outras atividades com grande procura por parte das famílias são as sessões práticas de procedimentos de suporte básico de vida pela Cruz Vermelha ou os batismos de montar a cavalo, com animais da GNR.

Estes são apenas alguns exemplos de um total de uma centena de atividades possíveis, todas gratuitas, proporcionadas por 32 instituições parceiras da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (APCC) e do Município.

É esta dupla institucional que está a organizar o evento, de periodicidade anual, sempre à volta do 11 de junho, que é o “Dia Mundial do Brincar” desde o ano passado, por decisão da ONU: é o reconhecimento oficial da necessidade que as pessoas têm de tempo de brincar.

A vereadora do Município de Coimbra, Ana Cortez Vaz, disse que, “aqui, o objetivo é brincar, quando as crianças andam assoberbadas pelos conteúdos programáticos das escolas”.

