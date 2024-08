Coimbra: Expo Cernache espera 10 mil pessoas durante o fim de semana

Com um total de nove associações culturais e recreativas residentes, “de que fazem parte belíssimos cozinheiros e cozinheiras”, a freguesia de Cernache assegura uma “excelente oferta gastronómica” aos visitantes da feira anual local.

Quem o diz é o presidente da Junta de Freguesia, Victor Carvalho, antecipando o sucesso do certame, a realizar a partir de amanhã e até domingo (de 23 a 25 de agosto).

10.ª edição do certame

A Expo Cernache (no limite sul do concelho de Coimbra) cumpre a sua 10.ª edição no atual formato, mas o embrião da iniciativa remonta a 2008, quando se realizou a 1.ª Feira de Gastronomia, Artesanato e Produtos Típicos locais que, aliás, continuam a ser o principal atrativo do certame.

Mais tarde, na última década, com o reforço da presença de empresas, o evento passou a designar-se Expo Cernache, registando este ano a inscrição de 90 empresas e entidades, que representam os setores comercial, industrial e agrícola local, mas também do concelho de Coimbra e limítrofes.

Com acesso gratuito para o público, a autarquia local acredita que o número de visitantes possa atingir a fasquia das 10 mil pessoas em três dias, até porque há um cartaz de música ao vivo que garante a animação do recinto; hoje apenas à noite, mas no sábado e domingo a partir das 18H00 e 16H30, respetivamente (ver programação).

Dois palcos no recinto

Para isso, estão instalados dois palcos, para diversas atuações, com o domingo a ser “um dia mais popular”, porque recebe o 35.º Encontro de Gerações, a partir das 16H30; e as concertinas “Sons da Casconha”, às 19H00.

Os concertos noturnos agendados para cada um dos três dias são assegurados por Rock Luso, Iran Costa e Roda Viva.

O autarca de Cernache disse ontem ao DIÁRIO AS BEIRAS que o orçamento é de cerca de 25 mil euros, contando com um apoio financeiro da Câmara Municipal de Coimbra de cerca de 10% do total (2.500 euros), mas metade do que foi atribuído no ano passado, embora haja a acrescentar o benefício da isenção de licenças, apoio logístico e a presença da Polícia Municipal.

