Coimbra: Estudante queixa-se de ser excluída na bênção das pastas

Uma estudante finalista do curso de Estudos Artísticos, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, queixou-se de ter sido alvo de exclusão na cerimónia da bênção das pastas no passado domingo.

Francisca Brazão queixa-se de ter sido “impedida de viver este dia com a dignidade e a alegria que se suporia”, por não envergar, naquele momento, “por opção pessoal” a capa e batina. Segundo a jovem, foi importunada à entrada da Sé Nova, por membros do agrupamento de escuteiros, que “tentaram impedir a entrada, exclusivamente, por não estar trajada”.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, a estudante esclareceu que levou a sua pasta com as fitas e que, já dentro da Sé Nova, lhe foi indicado um “lugar afastado dos colegas, encostado à parede lateral da igreja”, uma atitude que a jovem adjetiva de “discriminatória e humilhante”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 18/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS