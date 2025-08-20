Coimbra: Empresa de reciclagem premiada inventou detergente a partir do caroço da azeitona

A EcoX – empresa que nasceu na incubadora do Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra (UC) há nove anos – acaba de apresentar a invenção de um detergente em creme, para limpeza de WC a partir do caroço da azeitona. É o resultado de uma parceria com a marca de azeite Oliveira da Serra.

O novo detergente surge na sequência de outros produtos criados pela EcoX ao longo da última década, empresa que nasceu a partir do conceito de economia circular, principalmente através da reciclagem de óleos alimentares. Neste caso foi rentabilizado o poder abrasivo do caroço extraído no final do processo da apanha da azeitona, colhida para extrair azeite 100% português.

Produto ecológico

“Esta parceria é um exemplo perfeito de como a inovação pode andar de mãos dadas com a sustentabilidade. Partindo de dois resíduos, o óleo alimentar usado e o caroço da azeitona, desenvolvemos um produto útil, ecológico e acessível ao consumidor”, afirma César Henriques, CEO e fundador da EcoX, projeto resultante do seu doutoramento em Química Sustentável na UC.

A colaboração com a EcoX resulta numa “abordagem inovadora e responsável, acrescenta Ana Schedel, Senior Brand Manager de Oliveira da Serra.

