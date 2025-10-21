A Universidade de Coimbra (UC) participou num consórcio europeu para criar uma plataforma que facilita a integração de migrantes e refugiados, permitindo às pessoas entrarem em contacto com a língua e a cultura de diferentes países.

Denominada Kite, a iniciativa consiste numa plataforma multilingue, com um conjunto de recursos de comunicação de nível básico, como um dicionário ilustrado, os sons das línguas, as letras do alfabeto ou os significados de gestos comuns, além de informações da cultura de cada país, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (22/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS