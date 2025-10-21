diario as beiras
Coimbra

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados

21 de outubro às 11 h10
0 comentário(s)
DR

A Universidade de Coimbra (UC) participou num consórcio europeu para criar uma plataforma que facilita a integração de migrantes e refugiados, permitindo às pessoas entrarem em contacto com a língua e a cultura de diferentes países.

Denominada Kite, a iniciativa consiste numa plataforma multilingue, com um conjunto de recursos de comunicação de nível básico, como um dicionário ilustrado, os sons das línguas, as letras do alfabeto ou os significados de gestos comuns, além de informações da cultura de cada país, revelou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (22/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

21 de outubro

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados
21 de outubro

Opinião: Sharing Economy
21 de outubro

Mais de 23.700 infrações rodoviárias detetadas na campanha "Viajar sem Pressa"
21 de outubro

Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra

Coimbra

Coimbra
21 de outubro às 11h10

Coimbra em projeto europeu que criou plataforma para integrar migrantes e refugiados

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 09h18

Rusga da PSP por suspeitas de tráfico de droga fecha ruas da baixa de Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
21 de outubro às 09h14

Coimbra: Portugal dos Pequenitos vai transformar-se em “aldeia de natal” para receber 15 mil visitantes

0 comentário(s)