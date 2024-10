Ecossistema empresarial todo junto para “fazer acontecer”

“Criar emprego qualificado em Coimbra e na região, combatendo a sangria da emigração de jovens diplomados” é uma prioridade, defendeu ontem o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) para os Recursos Humanos e Financeiros, Luís Neves.

Para o docente, que falava durante a Coimbra Invest Summit, a UC dá o seu contributo ao “diplomar milhares de estudantes todos os anos”, numa missão partilhada com a outra grande instituição da cidade, o Politécnico de Coimbra, cujo presidente, Jorge Conde, revelou que “está a acontecer uma revolução silenciosa no ensino superior, que é ajustar e adaptar a formação às necessidades do mercado de emprego”.

