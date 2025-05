Coimbra: E para os pequenitos não vai nada, nada, nada?

O cortejo foi dos “Pequenitos”, mas começou como o dos grandes: com quase uma hora de atraso. Depois da longa espera ao sol, na praça 8 de Maio, o desfile seguiu pelas ruas da Baixa, numa festa promovida pela Comissão Organizadora da Queima das Fitas.

Trajados a rigor, e sob o olhar embevecido de alguns pais e familiares, os pequenos agitaram pastas e fitas, bateram bengalas e até arriscaram “efe-erre-ás”.

Entre as cerca de 170 crianças que ontem desfilaram até à Praça da Canção, Miguel Noro era um dos mais entusiastas. “Estou feliz com tudo”, dizia, sem tirar o olhar dos “colegas de curso”, todos vindos da Creche e Jardim de Infância de São Miguel, em Eiras.

Ainda é cedo para decidir o futuro – tem seis anos e ainda muito que brincar. Ainda assim, quando crescer quer estudar para “ser futebolista ou veterinário” (muito embora ontem lhe tivesse calhado representar a Faculdade de Economia, envergando a cartola vermelha e branca).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 22/05/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS