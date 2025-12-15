Seis distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, entre terça e quarta-feira, devido a agitação marítima, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Lisboa, Leiria e Coimbra encontram-se sob aviso laranja entre as 06:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira, sendo que o alerta está em vigor em Faro, Setúbal e Beja pelos mesmos motivos mas até às 03:00 de quarta-feira.

Nestes distritos preveem-se “ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima”, lê-se num comunicado do IPMA.

Estes seis distritos e ainda Porto, Guarda, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Braga e Madeira (costa norte e Porto Santo) vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos – agitação marítima, neve e vento – em distintos períodos entre hoje e quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.