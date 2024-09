Coimbra é a primeira estação rumo ao espaço

Coimbra é, por estes dias, a primeira “estação” no caminho até ao espaço.

Até amanhã, a “Coimbra Space Summer School” vai contar com sessões de mentoria de especialistas da área do espaço, da inovação e do empreendedorismo, trabalho de equipa e palestras técnicas.

Os participantes visitam ainda o Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra (OGAUC).

O curso de verão, realizado no Instituto Pedro Nunes (IPN), conta já com mais de 250 inscrições em 10 edições. Este ano os participantes são oriundos de 16 nacionalidades, muitos deles alunos internacionais do mestrado conjunto Erasmus Mundus em Geociências Planetárias, do GeoPlanet.

Joana Mingacho, organizadora do evento, relembrou, , na sessão de abertura, que o tema desta edição é “o pico solar de 2025”.

Mostrar que é possível

Também organizador do evento, o cientista Nuno Peixinho, do OGAUC, frisou a importância da realização.

“Este tipo de atividades é excelente para introduzir o espaço aos jovens, não só na perspetiva científica, mas também mostrar as oportunidades de negócio do espaço”, disse.

O cientista salientou que, nesta fase, a “corrida espacial” já não é utópica.

Evolução geracional

“A minha geração cresceu a ver que a conquista do espaço foi feita só pelos soviéticos e pelos americanos. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. A NASA e a Agência Espacial Europeia cada vez mais, mesmo nas missões gigantescas, contratam empresas para fazer certas componentes das missões”, clarificou Nuno Peixinho, lembrando que é neste nicho que poderão estar oportunidades de negócio na “corrida espacial”.

