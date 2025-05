Coimbra: Dupla de ginastas Mia e Xavi vence “Funtástico”

Terminou, no domingo, a segunda temporada do concurso de talentos da TVI “Funtástico”, com a dupla de ginástica acrobática de Coimbra, composta por Maria Henriques “Mia” e João Carreira “Xavi” a vencer o formato.

A dupla de atletas que pertence ao Grupo Recreativo Vigor da Mocidade arrecadou um prémio de cinco mil euros e a estatueta oficial do programa.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, Xavi afirma que “a participação no concurso surgiu depois de este ano termos ficado impedidos de competir por causa de uma lesão da Maria no início da época”.

“Ainda assim, considero que este reconhecimento é muito gratificante” e “quero deixar um agradecimento ao público, ao júri e a todos os que nos apoiaram nesta jornada”.

Por sua vez, Mia, de 15 anos, considera que “é muito especial conquistar este prémio, principalmente num ano em que não pudemos competir”.

“Decidimos participar para conseguir mostrar o nosso talento e conseguimos esse objetivo”, sublinhou.

