Coimbra: Detidos dois homens por suspeita de contrafação

O Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Posto Territorial de Souselas, deteve dois homens de 31 e 54 anos, suspeitos de contrafação e apreendeu 632 artigos contrafeitos, em duas situações distintas, no concelho de Coimbra.

Na terça-feira, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda fiscalizaram uma viatura e verificaram que transportava artigos contrafeitos de diversas marcas, nomeadamente de roupa, calçado e acessórios de moda, revela o Comando Territorial de Coimbra, em comunicado, adiantando que no decorrer da ação foram apreendidos 543 artigos.

No segundo caso, na quarta-feira, “foi abordado um homem que evidenciou um comportamento suspeito” e “dado o crescente nervosismo evidenciado foi realizada uma busca sumária ao veículo no decorrer da qual foi possível constatar que transportava diverso material contrafeito”, tendo a ação culminado com a detenção do homem e a apreensão de 89 artigos contrafeitos, na mesma nota refere a GNR, indicando que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coimbra.