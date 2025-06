Coimbra: Desenhos e pinturas de crianças internadas vão ser murais na cidade

Cerca de 200 crianças em internamento prolongado no Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC) estão a participar numa iniciativa pioneira que as desafia a fazer pinturas e desenhos que, depois, serão transformados em murais urbanos de azulejos.

É um projeto levado a cabo pela Pedrinhas – Cooperativa de Solidariedade Social e Cultural, instituição que nasceu há sete anos, por iniciativa dos pais e amigos de Pedro Brazião Rodrigues. Era uma criança que gostava muito de desenhar, criando animais e personagens do universo fantástico, que ficaram conhecidas como “Pedrinhongos”. O Pedro padecia de doença oncológica e faleceu em 2018, na véspera de completar 11 anos.

A sua vontade de viver ficou perpetuada na Pedrinhas, que dinamiza o referido programa “Pedrinhar’te”, com o apoio de 15 investidores sociais e do “Portugal Inovação Social 2030”, para o desenvolvimento de “competências sociais, emocionais e pessoais em crianças e jovens, de modo a fortalecer a capacidade de gerir a sua relação com a doença e todas as dificuldades”.

